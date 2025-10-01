Aydın’da korkunç kaza! Çamaşır asarken 5. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinin Yeni Mahalle bölgesindeki bir apartmanda, 33 yaşındaki Neriman Şimşek’in korkunç bir şekilde hayatını kaybetmesine yol açan olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evli ve bir çocuk annesi olan Şimşek, 5. kattaki evlerinin balkonunda çamaşır asarken dengesini kaybetti.

15 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Balkondan düşen Neriman Şimşek, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Düşüşün şiddetiyle ağır yaralanan Şimşek’in durumu oldukça kritikti. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, Şimşek’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ağır yaralı kadın, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, Neriman Şimşek hayatını kaybetti.