Aydın'da korkutan kaza

Aydın'da kaza meydana geldi. Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari araç çarpıştı. İşte ayrıntılar...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Aydın'da korkutan kaza
Aydın'da korkutan kaza
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Aydın’ın Buharkent ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile ticari araç kazada çarpıştı. Kaza akşam saatlerinde Denizli -Aydın karayolu Dörtyol Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. yönetimindeki 70 ABL 785 plakalı ticari araç ile R.T. idaresindeki 64 DV 105 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile ticari araç yan yattı.

AYDIN'DA KORKUTAN KAZA

Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari araç çarpışırken, her iki araç içerisindekiler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan araç içerisindekiler çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi bölgeye gelen ambulansta kontrol amaçlı ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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