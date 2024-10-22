Diyarbakır'da bir kadın öldürüldü!

Diyarbakır'da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Bugün Diyarbakır'da bir kadın öldürüldü. Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Diyarbakır'da bir kadın öldürüldü!
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Diyarbakır'da bugün bir kadın öldürüldü. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde gerçekleşen olayda A.Ş, Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta E.D'ye silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sonucunda kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'DA BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'da bir kadın öldürüldü! - Resim : 1

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. A.Ş, Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta E.D'ye silahlı saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir kadın öldürüldü! - Resim : 2

Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. E.D'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, A.Ş'nin saldırıdan önce silahla E.D'yi kovaladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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