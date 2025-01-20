Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Alaçam Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede, Ö.Ç. ile Ö.L.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç., yanında bulundurduğu silahla Ö.L.A.’yı yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yaralı Ö.L.A.’yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ö.Ç., karakola giderek teslim oldu.