Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı

Efeler ilçesinde bir kıraathanede alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıs karakola teslim oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Alaçam Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede, Ö.Ç. ile Ö.L.A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ç., yanında bulundurduğu silahla Ö.L.A.’yı yaraladı.

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar hemen yaralı Ö.L.A.’yı yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ö.Ç., karakola giderek teslim oldu. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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