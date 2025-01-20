Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Mardin'in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Mardin’in Savur ilçesine bağlı Safa Mahallesi’nde yer alan tarihi Savur Çarşısı’nda, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda M.Ç. (35) ve Ö.B. (30) isimli iki kişi bıçak darbeleriyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılar, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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