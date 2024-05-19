Aydın'da üretici halinden memnun değil



Yaz meyveleri için üretici bahçeye, tarlaya girdi. Mevsimlik işçilerin yoğun emeğiyle toplanan ürünler pazar, market ve manavdaki yerini alıyor.



Aydın'da da şeftali üreticilerini hummalı bir telaş sardı. Ürünler sabahın erken saatinde toplanıyor.



Birinci sınıf kalite şeftali 18-20 lira, ikinci sınıf kalite şeftali 10 liradan alıcı buluyor.



Sultanhisar ilçesinde hasada başlayan üretici girdi maliyetlerinden yakınıyor. Daha çok üretim yapabilmek için destek bekliyor.



Gübre, ilaç, mazot fiyatları her geçen gün artıyor. Üretici kazandığını borca, krediye vermek zorunda kalıyor.