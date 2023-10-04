Aydınlı Üretici Hükümete Seslendi

Pamuk hasadı Aydın Nazilli'de yaklaşık 10 güne başlayacak. Üretici endişeli henüz fiyat açıklanmadı. Masraflarını kalem kalem sayan çiftçi 25-30 lira bandında fiyat bekliyor.

Aydınlı Üretici Hükümete Seslendi
Editör: Osman Bekar

Bu sezon üretici buğdaydan mısırdan umduğunu bulamadı. Çiftçi ürünü taban fiyatının altına sattı. Umut pamukta. Ancak çiftçi endişeli. Piyasada pamuk fiyatı maliyeti kurtarmıyor.

Aydın Nazilli'de üretici tarlasından anlattı yaşadıkları sıkıntıları. Pamuk ekimi için giderlerini tek tek saydı.

Çiftçi zor zamanlardan geçiyor. Girdi maliyetleri günden güne artıyor. Zarar ederse üretici seneye ekip biçmeyecek.

Nazilli'deki üretici maliyetin üstünde iyi bir taban fiyat bekliyor.

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# aydın # nazilli # çiftçi # Tarım
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