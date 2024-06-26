Az kalsın piyasaya süreceklerdi! Hepsi ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapanları yakalamak amacıyla yürüttükleri araştırma ve yakalama faaliyetleri kapsamında; Yenişehir ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisine Hatay'dan sahte zeytinyağı satışı yapılacağı yönünde bilgi aldı ve operasyon başlattı.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda saat 13.00 sıralarında, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araçta 3 bin litre sahte zeytinyağı bulundu. Operasyon kapsamında M.S. (30) ve Ö.S. (29) gözaltına alındı.