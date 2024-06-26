Elazığ'da 1 saatte 3 yangın

Elazığ'ın farklı üç bölgesinde aynı zaman diliminde yangınlar meydana geldi. İlk iki yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Elazığ İtfaiyesi, Kovancılar Belediyesi, jandarma ve Malatya'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Normalde toplumsal olaylara müdahalede kullanılan TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Arazinin engebeli yapısı ve şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte zorluk yaşadı. Müdahaleler sürerken, Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş yangın bölgesine gelerek ekiplerle bir araya geldi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.