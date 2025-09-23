Baba kızını TikTok’ta dans ettirerek para kazandı: Tutuklandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde 16 yaşındaki kızını dans ettirerek TikTok üzerinden para kazanan baba Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, dans eden kız çocuğu E.N.Ç. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

BABA TUTUKLANDI, ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Olay, Erzin ilçesinde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayın yapan baba Ö.Ç. ve 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.’ye ait görüntülerde, çocuğun dans ettiği ve babanın izleyicilerden uygulamada para karşılığı geçerli isteklerde bulunduğu görüldü.

Tepkiler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespitinin ardından kız çocuğunu devlet koruması altına aldı. Baba Ö.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAKANLIK: “SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağını duyurdu. Açıklamada, şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

