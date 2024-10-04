Bağ-Kur tescil mağdurlarından Bakanlık önünde eylem

Bağ-Kur tescil mağdurları, emeklilik haklarının adaletli bir şekilde sağlanmasını talep etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan tescil mağdurları, iş yeri anahtarlarını bakanlık önüne bıraktı.

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Bağ-Kur tescil mağdurlarından Bakanlık önünde eylem
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Haber-Kamera: Sabri Tansev Kara

Bağ-Kur tescil mağdurları anahtar bıraktı. Uzun süredir emeklilik hakları için mücadele eden Bağ-Kur tescil mağdurları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Grup adına açıklamayı Mesut Kesik yaptı. Ulusal Kanal’a konuşan tescil mağdurları, vergi kayıtlarının emeklilik sürelerine dahil edilmesini ve haklarının iade edilmesini talep etti.

Bağ-kur tescil mağdurlarına Vatan Partisi de destek verdi. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, “Vatandaşını mağdur eden bir devlet olmaz” dedi.

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