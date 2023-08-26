Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. 26 Ağustos tarihinde İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
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Su sorunu gittikçe büyüyen İstanbul'da planlı kesintiler artık günlük hayatın rutini hâline gelmiş durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) açıkladığı bilgiye göre 26 Ağustos tarihinde hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? 

26 AĞUSTOS'TA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu - Resim : 1

İstanbul'da Bağcılar ilçesinde saat 12.00'ye kadar suyun kesilmesi bekleniyor. Şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yaşanan ilçede arızadan Kemalpaşa Mahallesi etkilenecek. 

İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?Yurt
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