Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu

Su sorunu gittikçe büyüyen İstanbul'da planlı kesintiler artık günlük hayatın rutini hâline gelmiş durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) açıkladığı bilgiye göre 26 Ağustos tarihinde hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

26 AĞUSTOS'TA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

İstanbul'da Bağcılar ilçesinde saat 12.00'ye kadar suyun kesilmesi bekleniyor. Şebeke hattı arızası nedeniyle kesinti yaşanan ilçede arızadan Kemalpaşa Mahallesi etkilenecek.