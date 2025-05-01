Baharın büyüsü Edirne'yi saracak: Kakava ve Hıdırellez bu yıl 4 gün sürecek

UNESCO listesinde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Edirne’de 4 güne yayılacak. Ritim konserlerinden geleneksel ateş yakma törenine, Roman müziğinden dilek ritüellerine kadar her ayrıntı katılımcıları benzersiz bir bahar kutlamasına davet ediyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Baharın büyüsü Edirne'yi saracak: Kakava ve Hıdırellez bu yıl 4 gün sürecek
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Edirne’de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl hafta başına denk gelmesi nedeniyle 4 güne yayılarak daha geniş kapsamlı şekilde kutlanacak. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan bu renkli etkinlikler, baharın gelişini simgeleyen ritüellerle dolu dolu geçecek.

ŞENLİKLER 3 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Kakava-Hıdırellez coşkusu, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te Sarayiçi'nde düzenlenecek ritim konseriyle başlayacak. Ardından dans gösterileri ve Roman müziği konserleriyle katılımcılar geceye kadar eğlenceye doyacak.

Şenliklerin üçüncü gününde, yani 5 Mayıs Pazartesi günü, geleneksel Kakava ateşi saat 16.00'da Sarayiçi'nde yakılacak.

DİLEKLER TUNCA NEHRİ'NE BIRAKILACAK

Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, 6 Mayıs sabahında sona erecek. Katılımcılar, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde sabaha karşı Sarayiçi’nde toplanacak. Saat 06.00’da protokol üyeleri ve vatandaşlar, dileklerini suya bırakmak üzere Tunca Nehri kıyısına akın edecek. Bu gelenek, bereket, sağlık ve mutluluk dileklerinin suya emanet edilmesiyle tamamlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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