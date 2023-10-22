Bahçelievler'de İETT kazası! Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Yoldan çıkan İETT otobüsü demir bariyerlere çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Bahçelievler'de İETT kazası! Aydınlatma Direğine Çarparak Durabildi
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, Ataköy Kavşağı'nda gerçekleşti.

Hakan Öztürk'ün kullandığı ve içerisinde yolcu olmayan İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından yoldan çıkarak demir bariyerleri aştı. Otobüs, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otobüsün çarpmasıyla devrilen aydınlatma direği, kaza anında yolda seyreden bir otomobilin üzerine düştü.

Kazanın yetkililere bilirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle Ataköy Köprüsü bir süre trafiğe kapatıldı. Aydınlatma direğinin ve otobüsün kaldırılmasının ardından Ataköy Kavşağı'ndaki trafik normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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