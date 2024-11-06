Bahçelievler'de özel okulda yangın çıktı!

Bahçelievler'de bir özel okulda, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bahçelievler'de özel okulda yangın çıktı!
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Bahçelievler'de bir özel okulda, henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yenibosna Mahallesi Çınar Caddesi'ndeki özel okulun dış cephesinde çıkan yangın, kısa sürede binanın iç kısmından da sıçradı. Yangın nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgedeki itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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