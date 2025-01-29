Bahçeye giren köpek dehşet saçtı! 3 kişi yaralandı

Çorum'da sahibinden kaçan rottweiler cinsi köpek, sokakta dehşet saçtı. Peş peşe saldırdığı 3 kişiyi yaralayan köpek, barınak görevlileri tarafından yakalanarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bahçeye giren köpek dehşet saçtı! 3 kişi yaralandı
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de oturan Mustafa (80) ve Suna Sarmaşık (77) çifti, misafirlerini uğurladıkları sırada bir anda bahçeye giren rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan Suna Sarmaşık, köpeğin yere düşürdüğünü ve kendisini savunamadığını belirterek,  "Köpek geldi beni yere düşürdü. Eşim üstümden çekti köpeği. Eşim olmasaydı benim hayatım tehlikedeydi. Yere düşünce uyuştum, eve giremedim, yerden kalkamadım." dedi.

Eşinin yere düştüğünü gören Mustafa Sarmaşık, köpeği tutarak eşini kurtarmaya çalıştı. Ancak bu sırada köpek, Mustafa Sarmaşık'ın kolunu ısırarak onu da yaraladı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

KOMŞU KADINA DA SALDIRDI

Köpek, Sarmaşık çiftine saldırdıktan sonra yakınlardaki başka bir evin bahçesine girerek 46 yaşındaki Şükran Keçeci’ye saldırdı. Kolundan yaralanan Keçeci’yi eşi kurtardı.

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, barınak görevlileri saldırgan köpeği yakalayarak Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürdü. Köpeğin sahibinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI VE YARALILARDAN TEPKİ

Olayın ardından konuşan Şükran Keçeci, köpeğin sahibinin tespit edilememesine tepki göstererek, "Köpeğin sahibi var ama tespit edemiyorlar. Köpek besliyorlarsa sahip çıksınlar. Benim canımdan önemli değil." şeklinde konuştu.

Mahalle sakini Hüseyin Tınık (75), başıboş gezen ve saldırganlaşan köpekler konusunda ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti: "Eşi yanında olmasa benim kardeşim ölebilirdi. Bu köpekleri besleyen insanlara büyük cezalar verilmesi lazım. Devlet buna acil çözüm bulmalı. Çocuklar okula gidemiyor, kadınlar sabah işe gidemiyor."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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