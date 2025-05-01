Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’de elektrik kesintisi riski var mı?

Avrupa’nın birçok ülkesinde yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri sonrası gözler Türkiye’ye çevrilmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin iletim ve dağıtım hatlarında herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayarak endişeleri giderdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’de elektrik kesintisi riski var mı?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa’nın bazı ülkelerinde meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Türkiye’deki durumu değerlendirdi. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin elektrik iletim ve dağıtım altyapısında, geniş çaplı kesintilere yol açacak herhangi bir sorun olmadığını belirtti.

Özellikle İspanya, Portekiz ve Fransa’nın bazı bölgelerinde pazartesi günü öğle saatlerinde meydana gelen elektrik kesintileri, milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkiledi. İspanya’nın enerji operatörü Red Electrica, kesintilerin ardından enerji şirketleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını açıkladı.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE YAŞAM DURMA NOKTASINA GELDİ

Yerel basına göre, Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla ve Lizbon gibi büyük şehirlerde elektrik kesintileri; telefon hatlarının devre dışı kalmasına, trafik ışıklarının çalışmamasına ve ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Madrid’de bazı metro hatları boşaltıldı, Barselona’da ise metro ve tramvay seferleri tamamen durdu. Madrid Açık Tenis Turnuvası’nda da kesintiler nedeniyle maçlara ara verilmek zorunda kalındı.

Kesintilere neyin sebep olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanlar, Avrupa genelinde yaşanan durumun enerji arzında yaşanan geçici bir problemden kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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