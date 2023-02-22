Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ücret alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şubat ayı ve bahar yarı yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları'ndan ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ücret alınmayacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Ücret alınmayacak / Ankara / 2023
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir.Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.

# Yurt # Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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