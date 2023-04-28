Bakan Koca'dan İzmir'deki yangınla ilgili açıklama geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Narlıdere’deki sitede meydana gelen ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini, 6 kişi dumana maruz kaldığını ve bir kişinin ayağında burkulma olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yangına ilişkin açıklama yaptı.
Kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangından 7 kişinin etkilendiğini, 6 kişinin dumana maruz kaldığını, bir kişinin de ayağını burktuğunu ifade etti.
Gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Koca, "Olay yerine toplam 70 sağlık görevlisi; 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE Timi görevlendirildi. İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
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