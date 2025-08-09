Bakan Kurum'dan Çanakkale yangını hakkında açıklama: Ne kadar alan yandı, nereler etkilendi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşanan orman yangınının ardından hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu. Kurum, Saçaklı köyünde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin sahada çalışmalara başladığını belirterek şunları kaydetti:

“Çanakkale Bayramiç’te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına hızla başladı. Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı köyünde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.”

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, ağır hasarlı veya yıkık olarak belirlenen 43 bağımsız bölümden 26’sının konut, 17’sinin ise ahır ve depo olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

