Bakan Şimşek tarih verdi: Bir şehir daha büyükşehir oluyor

Bakan Şimşek, Batman temasları kapsamında katıldığı Meryem Ana Kilisesi’ndeki “ilk taş bırakma” töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Batman’ın son yıllarda gösterdiği gelişime dikkat çeken Şimşek, kentin 7 ila 10 yıl içinde büyükşehir statüsüne kavuşacağını söyledi.

Odatv’nin haberine göre Şimşek, “Nüfusu 654 bin. İnanıyoruz ki önümüzdeki 7 ila 10 yıl arasında bugünkü trend devam ederse Batman 750 bin nüfusu aşacak ve burası da büyükşehir statüsüne inşallah kavuşacak” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR OLMA ŞARTLARI NELER?

Mevcut yasal düzenlemeye göre büyükşehir statüsü için temel kriter, 750 bin nüfus sınırının aşılmasıdır. Bu çerçevede nüfusu bu eşiğe yaklaşan bazı iller büyükşehir olmaya en yakın adaylar arasında gösteriliyor.

İşte büyükşehir adayı illerden bazıları:

Batman: Nüfusu 654 bin civarında. Hızlı büyüyen iller arasında yer alıyor. 7-10 yıl içinde 750 bini aşması öngörülüyor.

Aksaray: Yaklaşık 430 bin nüfusa sahip. Özellikle sanayi yatırımlarıyla öne çıkıyor.

Yozgat: Gelişen ulaşım ve tarım altyapısıyla dikkat çekiyor.

Karaman: Sanayi ve lojistik merkez olma potansiyeli taşıyor.

Çorum: Ekonomik çeşitlilik ve göç dinamikleri ile öne çıkıyor.

Kütahya: Üniversite, sanayi ve kültürel mirasıyla büyükşehir adayı olarak değerlendiriliyor.