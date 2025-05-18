Bakan Uraloğlu duyurdu: 19 mayıs'ta raylı sistemler ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na dayanarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda şehir içi raylı sistemlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak” ifadelerini kullandı.