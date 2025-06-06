Bakan Yerlikaya açıkladı: 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 canımızı yitirdik

Yerlikaya, paylaşımında, kamu spotuna da yer vererek şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılında ülkemiz genelinde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 6 bin 351 canımızı yitirdik. Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri bir hayat, bir yuva, yarım kalan bir bayram... Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk demek. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan tarifsiz bir acı demek. Telafisi imkânsız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Kabul edilebilir tek bir sayı var. O da sıfır. Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil.”

“Geçen yıl Türkiye’de trafik kazalarında ayda ortalama 510 kişi hayatını kaybetti. Peki, kabul edilebilir sayı sizce kaç olmalı?”

Bakan Yerlikaya’nın açıklaması sosyal medyada geniş yankı buldu.