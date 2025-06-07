Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayramın ilk günü trafik kazalarında 7 kişi öldü, bin 128 kişi yaralandı

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin yoğun denetim gerçekleştirdiğini belirten Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

“Kurban Bayramı’nın 1. gününde, Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre 2 milyon 232 bin 715 araç otoyolları kullandı.

Trafik ekiplerimizce bu araçlardan 12 bin 407’sine aşırı hız nedeniyle işlem yapıldı. Bu, toplam trafiğin %0,56’sına denk geliyor.

Kurallara uyan %99,44’lük büyük çoğunluğa teşekkür ediyorum. Aşırı hız yapan sürücülerin de hem kendilerinin hem de sevdiklerinin can güvenliği için daha dikkatli olacaklarına inanıyorum.

Unutmayalım ki denetimler ceza kesmek için değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın.”