Bakan Yerlikaya yangında son durumu paylaştı: "Can kaybımız yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- An itibariyle büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almak ile ilgili çabaları devam etmekte

- Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve kontrol altına alındı Büyük bir risk kalmadı. Kontrol altına alma çabamız sürüyor. Şu an itibarıyla bazı yerlerde devam etmekle beraber büyük risk kalmadı. Ancak bu kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Şu an itibarıyla etkilenen alan 230 hektara çıktı.

- Başlarda 230 hektarda etkili olan yangın 120 hektarlık bir alana inmiş vaziyette. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Üzüntüyle söylüyorum, yanan 7 evimiz var ve 4 araçta da zarar var. Bununla ilgili AFAD gerekli çalışmaları yarın sabahtan itibaren başlayacak.