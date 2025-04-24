Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul açıklarında meydana gelen depremin ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirterek, vatandaşların resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
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Yerlikaya, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirterek, vatandaşların resmi açıklamaları dikkate alması gerektiğini vurguladı:

“Şu ana kadar 266 artçı sarsıntı meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 16 bin 712 başvuru yapıldı. Çok şükür ki deprem nedeniyle can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil.”

Bakan Yerlikaya, AFAD koordinasyonunda İstanbul genelinde kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

“AFAD tarafından 650 bin personel görevlendirildi. 27 lojistik depo aktif hale getirildi. Camilerimize 51 bin, okul yurtları ve sosyal tesislerimize ise yine 51 bin vatandaşımız yerleştirildi.”
“resmi açıklamalara kulak verin” çağrısı

Deprem sonrası riskli yapıların denetim altına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, AFAD Deprem Bilim Kurulu’nun uyarılarını da hatırlattı:

“Riskli olduğu değerlendirilen binalara kesinlikle girilmemeli. Artçı sarsıntılar devam edebilir, vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Lütfen sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenin. Teyitsiz bilgilere itibar etmeyin.”

Yerlikaya, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirterek, sürecin titizlikle yönetildiğini kaydetti.

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