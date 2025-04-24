Japon deprem uzmanı İstanbul depremi için konuştu: "Risk devam ediyor"

Saat 12.49'da yaşanan sarsıntı Marmara Bölgesi'nde de hissedilirken, AFAD şimdiye kadar 184 artçı depremin kaydedildiğini ve bunlardan 7’sinin 4 büyüklüğünün üzerinde olduğunu duyurdu. Yetkililer, artçıların günlerce sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, geceyi parklarda ve açık alanlarda geçirmeyi tercih etti. Silivri ve çevresinde gece boyunca tedirginlik hâkimdi. Yaşananlar, olası büyük İstanbul depremine ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Moriwaki: "büyük depremin habercisi değil ama risk sürüyor"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, bu depremin İstanbul'da beklenen büyük felaketin doğrudan habercisi olmadığını ancak Marmara ve Silivri çevresindeki riskin sürdüğünü belirtti.

“Depremin ne zaman olacağını kesin olarak bilemeyiz. Ancak artçıların birkaç gün daha süreceğini söyleyebiliriz.”

Zemin yapısının etkisine de dikkat çeken Moriwaki, yumuşak zemine sahip bölgelerde depremin etkisinin daha fazla hissedileceğini belirtti.

“İstanbul genelinde ve Türkiye’de kaçak yapı oranı oldukça yüksek. 2000 sonrası inşa edilen binalarda zemin etütlerinin yapılması şart.”

Avcılar, Bakırköy, Ataköy, Pendik ve Kartal sahil hattının riskli bölgeler arasında yer aldığını vurgulayan Moriwaki, yaşam üçgeni oluşturmanın önemine değindi.

“Deprem anında hayatta kalmak için yaşam üçgeni oluşturulmalı. Metal düdük, su, maske, çikolata ve tuz gibi temel malzemeler bulundurulmalı. Su bulunduğu sürece bir insan enkaz altında bir ay hayatta kalabilir.”

Uzmanlar ne dedi?

Deprem sonrası farklı uzmanlar da açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaşanan depremin büyük Marmara depreminin enerjisine kıyasla küçük kaldığını ifade etti:

“Bu depremin enerjisi, beklenen büyük depremin yalnızca 32’de biri. Ancak büyük bir deprem olasılığı hâlâ gündemde.”

Prof. Dr. Naci Görür ise yaşanan depremin fay hattında biriken stresi artırdığını ve tehlikenin sürdüğünü dile getirdi:

“Bu, beklenen büyük deprem değil. Aksine, mevcut gerginliği artırıyor. Deprem dirençli kentler inşa etmeliyiz. Deprem anında değil, öncesinde konuşmalı ve harekete geçmeliyiz.”

Görür, denetim mekanizmalarının işler hale getirilmesi gerektiğini ve Marmara Denizi’ndeki Kumburgaz fayı üzerinde yaşanan sarsıntıların büyük bir depreme zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Buna karşın Prof. Dr. Şener Üşümezsoy farklı bir görüş dile getirdi:

“Marmara’da depremler sona erdi, endişeye gerek yok. Bir ay önce bu bölgede 6-6.5 büyüklüğünde bir deprem olacağını öngörmüştüm.”