Bakırköy trafiğinde darp etmişlerdi

Bakırköy’de bir vatandaşı trafikte darp eden düğün konvoyundaki 5 kişi polis tarafından yakalandı. Saldırganlara çeşitli suçlardan toplam 21 bin 653 TL idari para cezası kesildi.

Bakırköy trafiğinde darp etmişlerdi
Bakırköy'de trafiğinde darp etmişlerdi
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Bakırköy ilçesi sahil yolunda trafiği yavaşlatan düğün konvoyundaki araçlar nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş mağdur olmuştu. Bir vatandaş duruma tepki gösterdiğinde konvoyda bulunanlar tarafından darp edilmişti. Saldırı sonucunda vatandaş yaralamıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda; E.D, M.F.K, M.K, M.T.C. ve A.K. yakalandı. Şahıslara çeşitli suçlardan toplam 21 bin 653 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de selde mahsur kalanlar kurtarıldıKayseri'de selde mahsur kalanlar kurtarıldıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# bakırköy trafik darp # Yurt # trafik cezası
Çok Okunanlar
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
4 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
“Türkiye kadın voleybol devrimini yaşıyor"
“Türkiye kadın voleybol devrimini yaşıyor"
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinin ardından
2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinin ardından
Sel felaketi can aldı
Sel felaketi can aldı
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı?
Öne Çıkanlar ABD Aylarca Kandil'e PKK'lı Taşımış! | İşte Örgütten Kaçan A.N'nin İtirafları! ABD Aylarca Kandil'e PKK'lı Taşımış! | İşte Örgütten Kaçan A.N'nin İtirafları! İlk kez ev alacaklara kredi! 1.20 Faiz ve 15 yıl vade ile konut kredisi fırsatı! İlk kez ev alacaklara kredi! 1.20 Faiz ve 15 yıl vade ile konut kredisi fırsatı!