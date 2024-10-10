Bakırköy'de korkunç olay! Kadını öldürdükten sonra intihar etti

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kadın cinayeti meydana geldi. Bir şüpheli, hastane bahçesinde silahla bir kadını öldürdükten sonra intihar etti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bakırköy'de korkunç olay! Kadını öldürdükten sonra intihar etti
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde kadın cinayeti yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadına silahla ateş etti, ardından kendini vurdu.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine bölgeye polis ve sağlık sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan inceleme kadın ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptı.

Ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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