Bakırköy'de üst geçitte bir kaza daha!

Bakırköy'de üst geçiş çarpanı TIR'ın dorsesi kupa bölümünden ayrıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Florya istikametinde trafik yoğunluğu kilit noktasına geldi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakırköy'de üst geçitte bir kaza daha!
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Bakırköy'de üst geçiş çarpanı TIR'ın dorsesi kupa bölümünden ayrıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Florya istikametinde trafik yoğunluğu kilit noktasına geldi.

Sürekli kazalara sahne olan üst geçişte bir kez daha kaza meydana geldi. Üst geçiş çarpanı TIR'ın dorsesi Kupa bölümünden ayrıldı, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal olarak Florya yönündeki trafiğin durma noktasına geldi.

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