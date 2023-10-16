Balıkesir Ayvalık'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir Ayvalık'ta 44 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik botları "KB-4510" ile "KB-111" tarafından durdurulan lastik bottaki 44 yabancı uyruklu düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen YakalandıEdirne'de 17 Düzensiz Göçmen YakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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