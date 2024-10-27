Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 15 deprem yaşandı

Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. Balıkesir'de 15 deprem yaşandı. Balıkesir’in Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren 15 deprem yaşandı.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 15 deprem yaşandı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 15 deprem yaşandı
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Balıkesir'de 15 deprem yaşandı. Bigadiç ve Sındırgı ilçelerindeki bu depremler ile Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. İlk olarak 2.2 şiddetindeki depremle başlayan peş peşe depremler öğle saatlerine kadar hafif sarsıntılar devam etti.

BALIKESİR BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 15 deprem yaşandı - Resim : 1

Balıkesir’in Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren 15 deprem yaşandı.

Merkezi Bigadiç ve Sındırgı ilçesi olan depremler gece ilk olarak saat 03.58’de meydana geldi. İlk olarak 2.2 şiddetindeki depremle başlayan peş peşe depremler öğle saatlerine kadar hafif sarsıntılar devam ederken en şiddetli deprem 3.6 olarak yaşandı. Yaşanan depremler hakkında raporlardan edilen bilgiye göre toplamda 15 deprem yaşandı.

Balıkesir'de deprem oldu!Balıkesir'de deprem oldu!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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