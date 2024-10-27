Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 15 deprem yaşandı
Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. Balıkesir'de 15 deprem yaşandı. Balıkesir’in Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren 15 deprem yaşandı.
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Balıkesir'de 15 deprem yaşandı. Bigadiç ve Sındırgı ilçelerindeki bu depremler ile Balıkesir adeta beşik gibi sallanıyor. İlk olarak 2.2 şiddetindeki depremle başlayan peş peşe depremler öğle saatlerine kadar hafif sarsıntılar devam etti.
BALIKESİR BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Balıkesir’in Bigadiç ve Sındırgı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren 15 deprem yaşandı.
Merkezi Bigadiç ve Sındırgı ilçesi olan depremler gece ilk olarak saat 03.58’de meydana geldi. İlk olarak 2.2 şiddetindeki depremle başlayan peş peşe depremler öğle saatlerine kadar hafif sarsıntılar devam ederken en şiddetli deprem 3.6 olarak yaşandı. Yaşanan depremler hakkında raporlardan edilen bilgiye göre toplamda 15 deprem yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı