Balıkesir genelinde dev operasyon düzenlendi

Balıkesir'de polis ekibinin il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 27 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.