Balıkesir sabaha kadar sallandı! Peş peşe 4 deprem paniği

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi geceyi depremle geçirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.20’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 9,64 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerin yanı sıra İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

GECE BOYUNCA ÜÇ YENİ DEPREM

AFAD verilerine göre, Sındırgı’da 00.02’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu sarsıntı, bölgede kısa süreli endişe yarattı.

Gece boyunca hareketlilik devam etti. Saat 04.54’te 4,1 büyüklüğünde, 06.08’de ise 4 büyüklüğünde iki yeni deprem daha kaydedildi.

Artçıların devam ettiği bölgede vatandaşların tedirgin bekleyişi sürerken, ekipler olası hasar ve yaralanma durumlarına karşı sahada incelemelerini sürdürüyor.

“AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ustaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”