Balıkesir sabaha kadar sallandı! Peş peşe 4 deprem paniği

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. Aynı bölgede gece boyunca 4 ve üzeri büyüklükte üç yeni deprem daha kaydedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balıkesir sabaha kadar sallandı! Peş peşe 4 deprem paniği
Yayınlanma:

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi geceyi depremle geçirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.20’de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 9,64 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerin yanı sıra İstanbul başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi.

GECE BOYUNCA ÜÇ YENİ DEPREM

AFAD verilerine göre, Sındırgı’da 00.02’de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu sarsıntı, bölgede kısa süreli endişe yarattı.

Gece boyunca hareketlilik devam etti. Saat 04.54’te 4,1 büyüklüğünde, 06.08’de ise 4 büyüklüğünde iki yeni deprem daha kaydedildi.

Artçıların devam ettiği bölgede vatandaşların tedirgin bekleyişi sürerken, ekipler olası hasar ve yaralanma durumlarına karşı sahada incelemelerini sürdürüyor.

“AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ustaoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Bu iller dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış alarmı verdiBu iller dikkat! Meteoroloji kuvvetli yağış alarmı verdiYurt
Balıkesir'de deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildiBalıkesir'de deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildiYurt
Balıkesir deprem sındırgı
Günün Manşetleri
Doğu Perinçek’ten 10 Kasım mesajı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor başkanı dahil 4 isim tutuklandı
Bakan Uraloğlu Mısır'da Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu anlattı
Mahkeme “müdahale edilemez” dedi, istinaf yolu açık bırakıldı
Futbolda bahis soruşturması sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ü andı
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi
Selahattin Demirtaş ve AİHM kararına ilişkin açıklama
10 Kasım
Bakan Uraloğlu 8k kesintisiz yayın ve 10 kat hız müjdesini verdi
Çok Okunanlar
Bu iller dikkat! Bu iller dikkat!
Altın yeni haftaya rekorla başladı! Altın yeni haftaya rekorla başladı!
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıt fiyatlarında son durum!
Balıkesir sabaha kadar sallandı! Balıkesir sabaha kadar sallandı!
Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun!