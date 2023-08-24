Balıkesir şehidini uğurlayacak: Melike Dilek son yolculuğuna uğurlanacak

Balıkesir'in Ortamandıra Mahallesinde doğan Melike Dilek ve ekip arkadaşları 23 Ağustos günü, görev başına gitmek için Havsa ilçesinden Edirne istikametine doğru yola çıkmıştı. Hasan Burak Önder idaresindeki 07 AL 521 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve üzerinde tarım işçilerinin bulunduğu traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu üzücü haber bütün ülkeyi yasa boğdu.

Balıkesir Ortamandıra Mahallesinde doğan 27 yaşındaki şehit polis Melike Dilek, küçük yaştan beri dürüstlüğü, kibarlığı ve vatan aşkı ile tanınıyordu. Vatan aşkı ile büyüyen Melike Dilek polis memuru olmak ve vatanına hizmet etmek, küçüklüğünden kurduğu bir hayaldi. Erken yaşta şehit olan 27 yaşındaki Melike Dilek'in haberi bütün ülkeyi yasa boğdu.

Şehit polis memuru Melike Dilek, kazada ağır yaralanmış, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Şehit polis memuru Melike Dilek'in cenazesi, bugün öğlen namazından sonra Balıkesir Paşa Camii'sinden kaldırıldıktan sonra doğduğu köye Ortamandıra Mahallesine uğurlanacak.