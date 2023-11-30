Balıkesir'de Baraj Alarmı! Kapakları Açıldı Gönen Ovasını Su Bastı

Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Gönen/Yenice Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 8'den yüzde 100'e yükselmesini sağladı. DSI Baraj kapakları açmak zorunda kalınca Gönen ovasını su bastı.

Meteorolojiden ve AFAD'tan defalarca gelen uyarılara rağmen Gönen Belediyesinin hiç bir tedbir almaması halk arasında tepkilere yol açtı. İlçede rögarlar tıkanırken yollar çamur göletine döndüğü görüldü. Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaşlara hem bilgi verdi hem de uyarıda bulundu.

Kaymakam Yurt şu ifadeleri kullandı: