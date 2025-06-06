Balıkesir'de dehşet: Okul servisi sahibi öğrenciye saldırdı

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bir lise öğrencisi ile okul servisi sahibi arasında yaşanan tartışma şiddetle sonuçlandı. 75 yaşındaki servis işletmecisi H.Y, 17 yaşındaki öğrenci A.K’nin başına imdat çekiciyle vurarak yaraladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Balıkesir'de dehşet: Okul servisi sahibi öğrenciye saldırdı
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Olay, 3 Haziran’da Bigadiç’e bağlı kırsal Çeribaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Taşımalı eğitim kapsamında ilçedeki bir liseye giden A.K, okul çıkışında evine dönerken serviste minibüs sahibi H.Y. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede büyüyünce H.Y., serviste bulunan imdat çekicini alarak A.K’nin başına defalarca vurdu. Araya giren diğer yolcuların müdahalesiyle kavga sona erdi.

Gözaltına alındı, servis sözleşmesi feshediliyor

Yaralanan A.K.’nin babası R.K, saldırgan H.Y.’den şikayetçi oldu. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri H.Y’yi gözaltına aldı. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaparak servis sözleşmesinin feshi için sürecin başlatıldığını ve konunun incelenmesi için Balıkesir Valiliği tarafından müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

“Saçımı açtı, eşarbımı çekti, yüzüme vurdu”

Saldırıya uğrayan öğrenci A.K, çektiği videoyla yaşadıklarını anlattı. Serviste ayağını koltuğa uzattığını ve bu nedenle H.Y.’nin tepki gösterdiğini belirten A.K, şunları söyledi:

“Şoför ayağımı çekmemi söyledi. ‘Neden çekeceğim’ diye sordum. Bunun üzerine bana hakaret edip bacaklarıma vurmaya başladı. Ben de 'bir daha vurursan elimdeki su şişesini kafana vururum' dedim. Su şişesini elimden alıp bana tükürdü. Ben de karşılık verdim. Ardından saçımı açtı, eşarbımı çekti ve imdat çekiciyle yüzüme birkaç kez vurdu. Burnum ve ağzım kanadı. Ondan şikayetçiyim.”

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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