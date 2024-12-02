Balıkesir'de düzensiz göçmen operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Motor arızası yaşayarak sürüklenen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot motor arızası yaşayarak sürüklenmeye başladı. Söz konusu durumun yetkililere ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaştı. Bottaki 26'sı çocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı