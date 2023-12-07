Balıkesir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu! Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

Aman dikkat zeytinyağı yerine aromasını ya da gıda boyasını kullanıyor olabilirsiniz. Zira bu yöntemle Balıkesir'de sahte yağ üretenler yakalandı. Baba ve oğlu gözaltına alındı.

Balıkesir'de Sahte Zeytinyağı Operasyonu! Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

Zeytinyağı fiyatları yüksek olunca piyasaya sahte yağ sürdüler, vatandaşın sağlığıyla oynadılar.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde jandarmaya sahte yağ üretildiğine dair ihbar yapıldı.

R.Ç. ve oğlu Ü.Ç'nin zeytinyağı aroması ve gıda boyası kullanarak sahte zeytinyağı üretip piyasada ve semt pazarlarında satış yaptıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileriyle şüphelilere ait 3 ayrı depoya ve 2 araca baskın yaptı.

Depo ve araçlarda sahte oldukları belirlenen 20 bin 549 litre zeytinyağı, 2 bin 500 kilogram zeytinyağı sabunu, 7 bin 772 kilogram bal, 3 bin 129 kilogram pekmez, 1200 adet ambalajlı arı sütü, 100 kilogram tahin, 3 bin 500 etiket, bal ısıtma makinesi ve sahte ürünleri piyasaya sürmek için kullanılan 32 bin 61 boş teneke ele geçirildi.

Zanlıların, ürettikleri sahte zeytinyağlarının 5 litresini semt pazarlarında 450 liradan sattıkları öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Balıkesir # sahte zeytinyağı # gözaltı
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