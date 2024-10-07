Balıkesir'de silahlı saldırı! Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu makamında öldürüldü

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olayın ardından, kaçan motosikletli ve kasklı şüpheli aranıyor.

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Balıkesir'de silahlı saldırı! Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu makamında öldürüldü
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden silah sesleri geldi. Bunu duyanlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nu makam odasında hareketsiz halde buldu. Tabancayla vurulan Yakupoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaymakam Elif Çelik, olay yerine giderek inceleme yaptı. Yakupoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelinin Murat Yakupoğlu’nu vurduktan sonra, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtildi.

Balıkesir'de silahlı saldırı! Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu makamında öldürüldü - Resim : 1

CENAZESİ YARIN İZMİR'DE DEFNEDİLECEK

Balıkesir'in Marmara ilçesinde, makamında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun cenazesine ilişkin Bursa Adli Tıp Kurumundaki işlemler tamamlandı.

Yakınları tarafından alınarak İzmir'in Kemalpaşa ilçesine götürülen cenazenin, yarın öğle namazına müteakip Örnekköy Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cennet Bahçesi Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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