Balıkesir'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ölürken 18 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Hotaşlar Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cemal Demir idaresindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir'den Dursunbeye ilçesine giderken yolda Enes Kabakoğlu'nun kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumun ağır, diğerlerinin iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı