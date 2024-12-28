Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme! 10 kişiden 3'ü tutuklandı

Balıkesir'de bir fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme! 10 kişiden 3'ü tutuklandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama ve çökme meydana gelmişti. Olayda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Balıkesir'deki patlamayla ilgili yeni gelişme! 10 kişiden 3'ü tutuklandı - Resim : 1

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirketin müdür vekili-operasyon direktörü Cem Y, patlayıcı mesul müdürü ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Serkan B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdür vekili Hulusi Yağız A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden mevcut mühimmat üretim müdürü Erman G. ile önceki mühimmat üretim müdürü Murat A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorgularının ardından salıverildiği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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