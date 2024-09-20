Balıkseverler tezgahlarda: Palamut bolluğu ve fiyatlara tepkiler

Eylül başında av yasağı bitti, Ağlar balıkla doldu. Balık tezgahları şenlendi balıkçıların yüzü güldü. Peki balık fiyatları ne kadar oldu?

"İstavrit var 200 lira barbunya var 400 lira hamsi 200 lira. Boyuna göre 160 170 lira şu anda palamutlar. Şu anda etten daha ucuz. Balık hem daha sağlıklı, güzel yemesi daha güzel. Şu anda palamudun zamanı zaten. Bu balık 2 senedir yoktu. Bu sene bir bolluk oldu."

Balıkseverler tezgahlara koştu, fiyatı beğenen de beğenmeyen de poşetleri doldurdu.

Bir teyze balık fiyatlarından şikayet ederek, "200 TL’ye hamsi mi olur? Ucuzlayacaktı dediler ama bak palamutun tanesi 170 TL yazıyor. İki tanesini 150 TL’ye alacaktık sözde." dedi. Başka bir balıksever ise "Palamut ve mezgit aldım. Fiyatlar biraz pahalı ama buranın balıkları çok taze ve kaliteli. Zaten en güzel dönem, palamut zamanı. Haftada üç kez yerim!" ifadelerini kullandı.