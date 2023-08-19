Bandırma'da bal hasadı zamanı! ''2023 yılı için bereketli olur inşallah''

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2023 yılı bal hasadına başlanıldı.

Bandırma'da bal hasadı zamanı! ''2023 yılı için bereketli olur inşallah''
Son Güncelleme:

Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan Bandırma'da, bal hasadı başladı. Çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur, meşe, sandal, çam ve çiçek karışımı bal üretimi yapılan Bandırma'da bu yıl 3 bin 500 kovandan 35 bin ton dolayında bal üretimi hedefleniyor.

Bandırma'da bal hasadı zamanı! ''2023 yılı için bereketli olur inşallah'' - Resim : 1

''2023 YILI İÇİN BEREKETLİ OLUR İNŞALLAH!''

Bal üreticisi Akın Beyhanlı, arı sayısının artmasına rağmen bal üretiminde düşüşlerin yaşandığını ve buna sebep olarak iklim değişikliğinin ön planda olduğunu söyledi. İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "2023 yılı bal hasadına başladık. Bandırma Çakıl köyünde 350 kovanla arıcılık işletmem bulunuyor, ürettiğimiz ürünler bal, polen, propolis ve arı sütü. Kendi üretimimiz her şey hijyenik, temiz ve katkısız bu şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı için bereketli olur inşallah." dedi.

Bandırma'da bal hasadı zamanı! ''2023 yılı için bereketli olur inşallah'' - Resim : 2

Bandırma'da bal hasadı zamanı! ''2023 yılı için bereketli olur inşallah'' - Resim : 3

Kars'ta bunaltıcı sıcakta arpa hasadıKars'ta bunaltıcı sıcakta arpa hasadıYurt
# bal # hasat # Balıkesir # Bandırma
Çok Okunanlar
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
Ezip çiçeklerin dibine gömün. Çiçekleri besliyor ve coşmasını sağlıyor
İzmir'de eğlence mekanında kavga!
İzmir'de eğlence mekanında kavga!
MİT sınır tanımıyor!
MİT sınır tanımıyor!
Üsküdar’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 5 yaralı
Üsküdar’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 5 yaralı
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Filenin Sultanları galibiyetle başladı!
Öne Çıkanlar Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC gözaltına böyle alındı! - Ulusal Kanal Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC gözaltına böyle alındı! - Ulusal Kanal Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı! Gaziantepli depremzedelerin ücretsiz ulaşım süresi uzatıldı!