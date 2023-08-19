Bandırma'da bal hasadı zamanı! ''2023 yılı için bereketli olur inşallah''

Endemik bitki örtüsü zengin bir floraya sahip olan Bandırma'da, bal hasadı başladı. Çiçek balı ağırlıklı olarak; kestane, ıhlamur, meşe, sandal, çam ve çiçek karışımı bal üretimi yapılan Bandırma'da bu yıl 3 bin 500 kovandan 35 bin ton dolayında bal üretimi hedefleniyor.

''2023 YILI İÇİN BEREKETLİ OLUR İNŞALLAH!''

Bal üreticisi Akın Beyhanlı, arı sayısının artmasına rağmen bal üretiminde düşüşlerin yaşandığını ve buna sebep olarak iklim değişikliğinin ön planda olduğunu söyledi. İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "2023 yılı bal hasadına başladık. Bandırma Çakıl köyünde 350 kovanla arıcılık işletmem bulunuyor, ürettiğimiz ürünler bal, polen, propolis ve arı sütü. Kendi üretimimiz her şey hijyenik, temiz ve katkısız bu şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. 2023 yılı için bereketli olur inşallah." dedi.