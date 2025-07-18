Bandırma’da yaban arılarının saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Doğruca Mahallesi’nde yaşanan olayda, hobi bahçesinde ot temizliği yapan 60 yaşındaki Yılmaz Dolgun, yaban arılarının saldırısına uğradı. Arı alerjisi olduğu öğrenilen Dolgun, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 16 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşi Nezaket Dolgun ile birlikte hobi bahçesine giden Yılmaz Dolgun, motorlu tırpanla ot biçtiği sırada farkında olmadan yaban arılarının yuvasını bozdu. Arıların toplu şekilde saldırdığı Dolgun kısa sürede fenalaştı.

Nezaket Dolgun’un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi bahçede yapılan Yılmaz Dolgun, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ölüm haberini alan Nezaket Dolgun ise kalp krizi geçirdi. Aynı hastaneye kaldırılan Nezaket Dolgun’un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yılmaz Dolgun’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sunullah Mahallesi Dersaadet Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.