Baraj gölüne düşen otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde enerji firmasında çalışan 44 yaşındaki İbrahim Ö'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayan mesai arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, söz konusu ihbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, İbrahim Ö'nün son olarak, Gökkaya Baraj ve Hidroelektrik Santrali (HES) Gölü yakınlarında 06 DDT 927 plakalı otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, İbrahim Ö'nün bulunduğu otomobili Yardibi Mahallesi ile Değirmenciuşağı mahallelerini birbirine bağlayan göl üzerindeki köprünün girişinde suda buldu.

Aracın içini su altı kamerasıyla inceleyen ekipler İbrahim Ö'nün hareketsiz olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışmasının ardından araç ve İbrahim Ö'nün cesedi vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından İbrahim Ö'nün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.