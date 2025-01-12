Bursa'da feci trafik kazası! Yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci trafik kazası! Yaralılar var
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, İrfan I. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil ile Mehmet A. (56) idaresindeki 16 CFT 15 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet A, eşi Ayşe A. (43), kızı Sevdanaz A. (10) ile diğer sürücü İrfan I. yaralandı.

Bursa'da feci trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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