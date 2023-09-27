Barajlarda su %25'in altına çekildi! İstanbul alarm veriyor. İSKİ'ye göre 27 Eylül'de barajların doluluk oranları

Su hayatımızdaki en önemli madde. Şehir hayatında da bu nedenle baraj doluluğu çok önemli bir yer tutuyor. Şehrin tüm altyapısı ise bu devamlılığı korumak üzerine kurulu olur. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da barajlar haliyle en az diğer illerde olduğu kadar önemli. Her gün 16 milyon vatandaşın su ihtiyacını karşılayan İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını İstanbul ve Kanalizasyon İdaresi güncel olarak paylaşmaktadır.

İstanbul'da barajlar artık alarm veriyor. Barajların genel doluluk seviyesi 27 Eylül itibariyle %22,68'e düşmüş durumda. Bu oran yetkilileri korkutmaya yetse de yine de sonbaharın gelmesi ve yağmur beklentisi bir umut kapısı bırakıyor.

Peki, İstanbul'daki barajların 27 Eylül 2023'teki doluluk oranları ne durumda?

27 EYLÜL GÜNÜ HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?