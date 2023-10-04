Barajlarda su oranı arttı mı? Yağışlar İstanbul'da su sorununu çözecek mi? İSKİ açıkladı: 4 Ekim'de barajlardaki su seviyesi ne durumda?

İstanbul'da barajlardaki su doluluk oranları çok sayıda insanın merakını uyandırmaktadır. Barajlardaki su doluluk oranlarının yaz boyunca hızlı bir şekilde düşmesi çok sayıda insanı tedirgin etmiştir. Ancak Ekim ayı ile başlayan yağışlar vatandaşları rahatlatmaya başlamıştır. Peki İstanbul'a düşen yağış İstanbul'un baraj doluluk oranlarını arttırmaya yetecek mi? 4 Ekim 2023 itibariyle İSKİ'ye göre barajların su doluluk oranı kaça çıktı?

Baraj doluluk oranları çoğu insanı endişelendirse de yağışların artması ile Ömerli, Alibey, Darlık, Elmalı ve Sazlıdere barajlarındaki su oranlarının artması olumlu bir tablo çizmeye başladı. İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ)'ye göre %23,49 oranına çıktı. Peki hangi barajda ne kadar su var?

4 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?