Barajlardaki su geçen yıla yarı yarıya düştü! İstanbul'un suyu bitiyor mu? İSKİ açıkladı: Barajların doluluk oranı ne kadar?

İstanbul'daki barajların doluluk oranları, birçok faktörün etkisi altında değişebilir. Bu faktörler, hem doğal hem de insana bağlı etmenleri içerir. İlk olarak, doğal etkenler arasında yağış miktarı önemlidir. Yoğun yağışlar, barajların doluluk oranlarını artırabilirken, kurak dönemlerde yağışın azalması barajlardaki su seviyelerini düşürebilir.

Barajların su kullanım amaçları büyük bir rol oynar. Baraj suları içme suyu sağlama, sulama, enerji üretimi ve endüstriyel kullanım gibi çeşitli amaçlar için kullanılır. Bu amaçlar doğrultusunda su talebi değişebilir ve dolayısıyla barajların su seviyeleri etkilenebilir. İstanbul'da 5 Eylül itibariyle barajların genel doluluk oranı %27,88... Geçen haftaya %30,06 oranı ile başlamıştık.

5 EYLÜL GÜNÜ HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?

Istrancalar ve Kazandere Barajlarındaki su oranı az da olsa artıyorken diğer barajlarda su azalmaya devam ediyor. 5 Eylül günü itibariyle hangi barajdaki doluluk oranı ne kadar?

ALİBEY BARAJI: %11,43

BÜYÜKÇEKMECE BARAJI: % 6,97

DARLIK BARAJI: % 42,53

ELMALI BARAJI: % 18,06

ISTRANCALAR BARAJI: % 21,18

KAZANDERE BARAJI: % 9,96

ÖMERLİ BARAJI: % 59,96

PABUÇDERE BARAJI: % 4,11

SAZLIDERE BARAJI: % 12,85

TERKOS BARAJI: % 13,83

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI NASIL ARTAR?

Yağışları Değerlendirme: Barajlara gelen yağışları en iyi şekilde değerlendirerek su toplama kapasitesini artırabilirsiniz. Bu, yağış sularının toplanması ve yönlendirilmesi ile gerçekleştirilir. Su Verimliliğini Artırma: Su kullanımını daha verimli hale getirerek, su kaynaklarını daha uzun süre kullanabilirsiniz. Su tasarrufu önlemleri, sulama sistemlerinin iyileştirilmesi ve su israfının önlenmesi bu noktada önemlidir. Su Geri Kazanma: Atık su arıtma tesisleri ile kullanılmış suyu temizleyip geri kazanarak su tüketimini azaltabilirsiniz. Bu, endüstriyel tesislerden evsel kullanıma kadar birçok alanda uygulanabilir. Rezervuarlar ve Göletler: Barajlarla birlikte göletler ve rezervuarlar inşa ederek, su depolama kapasitesini artırabilirsiniz. Bu su kaynaklarının oluşturulması, suyun daha fazla biriktirilmesini sağlar. İklim Değişikliği Uyarlamaları: İklim değişikliği ile mücadele etmek ve kuraklık dönemlerine karşı hazırlıklı olmak için su kaynaklarını daha iyi koruyan ve yöneten stratejiler geliştirebilirsiniz. Su İzleme ve Yönetimi: Su seviyelerini düzenli olarak izlemek ve veri analizi yapmak, barajların daha etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Bu sayede suyun daha iyi dağıtılması ve kullanılması sağlanır.

Barajlardaki su miktarını artırmak için, suyun kaynağını koruma, su yönetimi pratiğini iyileştirme ve su tasarrufu önlemleri gibi farklı stratejileri bir arada kullanmak genellikle en etkili yol olacaktır. Bu sayede su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması sağlanabilir.